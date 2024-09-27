The Weeknd выпустил «Timeless» со звуком Фаррелла Уильямса

Продюсерами трека выступили Фаррелл Уильямс и Майк Дин, работавший с Канье Уэстом.

«Timeless» – уже вторая совместная работа The Weeknd и Playboi Carti. В 2023-м у них вышел сингл «Popular», в создании которого также участвовала Мадонна. Впервые песня прозвучала 7 сентября на специальном шоу The Weeknd в бразильском городе Сан-Паулу.

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The Weeknd

Трек «Timeless» должен войти в будущий шестой альбом The Weeknd «Hurry Up Tomorrow». Дата релиза пока остается неизвестной, но предполагается, что пластинка увидит свет до конца 2024-го. На том же концерте в Сан-Паулу прозвучала песня «São Paulo», дуэт с бразильской звездой Аниттой. Ожидается, что этот трек тоже появится на «Hurry Up Tomorrow».

А первым синглом с альбома стал «Dancing in the Flames», представленный 13 сентября сразу вместе с клипом, снятым на iPhone 16. Песня получила хорошие отзывы критиков и дошла до 14-го места Billboard Hot 100. Вероятно, в треклист также попадут «The Abyss» и «Unprepared Certainty», звучавшие в тизерах «Hurry Up Tomorrow».