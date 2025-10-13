The Weeknd выпустил клип «Big Sleep» режиссера Гаспара Ноэ

Сам певец предстает в клипе в виде огромной головы, за которой наблюдает главный герой – старик. Главную роль исполнил вьетнамский актер Хьеп Тран Нгия.

В видео много мигающих огней – Ноэ любит стробоскопический эффект. Поэтому людям с эпилепсией смотреть «Big Sleep» не рекомендуется. Однако остальным его включить стоит: клип вышел стильным, мрачным и сюрреалистичным.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





The Weeknd

Песня «Big Sleep» вышла на шестом альбоме The Weeknd «Hurry Up Tomorrow», релиз которого состоялся в январе 2025-го. Это совместный трек с легендарным диско-продюсером Джорджо Мородером, работавшим с Донной Саммер и Daft Punk. В клипе Мородер тоже появляется – и тоже в виде головы. Хотя клип вышел только сейчас, песня уже сыскала некоторую популярность. Она заняла 78-е место в канадском чарте и набрала почти 30 млн прослушиваний на Spotify.