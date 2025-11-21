The Weeknd побил рекорды сборов от концертного тура: более 1 млрд

До недавнего времени самым кассовым мужским туром был Farewell Yellow Brick Road Элтона Джона, собравший 939 млн долларов. Теперь же The Weeknd обогнал его. В общем рейтинге After Hours til Dawn занимает третье место. Возглавляет список Тейлор Свифт с двухмиллиардным туром The Eras, а на второй строчке располагаются Coldplay с Music of the Spheres, собравшим 1,5 млрд долларов.



The Weeknd

Тур The Weeknd начался в 2022 году и продлится до осени следующего года. Финальное шоу пройдет 6 сентября 2026-го в Лиссабоне (столица Португалии) на 60-тысячном стадионе «Рештелу». Так что у певца еще есть шанс обогнать Coldplay. Пока The Weeknd отдыхает: ближайший концерт назначен аж на 20 апреля. В этот день музыкант выступит в Мехико на 65-тысячном стадионе Estadio GNP Seguros. А аудитория гастролей The Weeknd превысила 5 млн человек.

В январе 2025-го The Weeknd выпустил альбом «Hurry Up Tomorrow». Несмотря на положительные отзывы критиков, релиз не получил ни одной номинации на «Грэмми» - 2026. Это вызвало много негативных реакций. The Weeknd на «Грэмми» начали игнорировать еще в 2021-м, хотя хит «Blinding Lights» был очень успешным, как и альбом «After Hours» (2020). После этого музыкант принялся бойкотировать премию. На «Грэмми»-2025 перед The Weeknd извинились, а он прервал бойкот и выступил с треками «Cry for Me» и «Timeless». Но это не помогло ему получить номинаций.

Кроме альбома «Hurry Up Tomorrow», в 2025-м The Weeknd выпустил одноименный фильм с собой в главной роли. В российских кинотеатрах он шел под названием «Последнее завтра». Картина провалилась в прокате и получила отрицательные отзывы критиков. Многие считают, что Викенду лучше сосредоточиться на музыке, а не на кино.