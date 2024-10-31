The Weeknd показал хоррор-историю в «Sao Paulo» к Хеллоуину

Ролик получился мрачным и даже несколько пугающим: в нем беременная Анитта гуляет по темным улицам, а ее будущий ребенок как бы живет отдельной жизнью.

Премьера клипа «Sao Paulo» состоялась незадолго до Хэллоуина, – так что сюжет ролика получился очень даже в тему. Его режиссером выступил Freeka Tet, известный французский визуальный художник, проживающий в Нью-Йорке.

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The Weeknd

Впервые песня «Sao Paulo» прозвучала 7 сентября на специальном концерте The Weeknd в бразильском городе Сан-Паулу – в честь него трек и получил свое название. Это первый совместный трек Викенда и Анитты. Продюсерами «Sao Paulo» выступили сам The Weeknd, Майк Дин и Шон Солимар. Майк Дин уже работал с The Weeknd над альбомом «Beauty Behind the Madness» (2015) и над саундтреком к сериалу «Идол» (2023). А Шон Солимар ранее сотрудничал с Канье Уэстом, Трэвисом Скоттом и Кидом Кади. По звучанию «Sao Paulo» – немного нетипичный для The Weeknd: трек записан в стиле бразильского фанка.

Песня «Sao Paulo» войдет в новый альбом The Weeknd - «Hurry Up Tomorrow». Его дата релиза пока не сообщается, однако пластинка должна увидеть свет в 2024 году.