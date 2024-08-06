The Weeknd показал «Unprepared certainty…» из будущего альбома

В анимационном видео под названием «Unprepared certainty…», снятом режиссером Эваном Ларсеном, рассказывается о маленьком мальчике который, испугавшись бури, заходит вслед за женщиной в белом в полузаброшенный дом.

Пройдя сквозь дом, он оказывается в церкви, где смотрит в зеркала и видит в них отражения разных «эпох» творчества Weeknd, а затем женщина в капюшоне укачивает мальчика на руках. Вероятно, главным героем клипа является сам Weeknd, а образ мальчика появился уже в тизере альбома, обнародованном 18 июля.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





The Weeknd

У будущего альбома пока нет ни названия, ни даты релиза. Но известно, что он станет завершением трилогии, куда уже входят «After Hours» (2020) и «Dawn FM» (2022) .