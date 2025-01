The Weeknd выпустил свой последний альбом трилогии «Hurry Up Tomorrow»

В альбом вошло 22 трека, в том числе ранее выпущенные синглы «São Paulo» (в дуэте с бразильской певицей Anitta), «Timeless» (с Playboi Carti) и «Dancing in the Flames». На треке «Abyss» можно услышать голос Ланы Дель Рей, чье участие в записи не афишировалась, в песне «Wake Me Up» - цитату из «Thriller» Майкла Джексона, а в композиции «Enjoy The Show» рэп читает Future. Заглавная песня альбома — кавер на песню из фильма Дэвида Линча «Голова-ластик», причем при записи был использован сэмпл из трека Питера Иверса «In Heaven (Lady in the Radiator Song)», написанного Дэвидом Линчем.

Список продюсеров треков выглядит максимально впечатляюще: Bbykobe, BL$$D, DaHeala, Erdem Özler, Justice, Max Martin, Metro Boomin, Mike DeaN, Ojivolta, Oneohtrix Point Never, Oscar Holter, Peter Lee Johnson, Pharrell Williams, Prince 85, Sean Solymar, TBHits, Tommy Parker, Tommy Rush, Travis Scott, Twisco и сам The Weeknd.

Над пластинкой работал Фаррелл Уильямс – не в качестве артиста-гостя, а в качестве продюсера. Правда, он приложил руку лишь к одной песне, «Timeless». Также подтвердились слухи о сотрудничестве The Weeknd и французского электронного дуэта Justice: в 2023-м они общались на Каннском фестивале, а в начале 2024-го певец выложил в соцсети фото с логотипом группы. Justice выступили продюсерами двух треков: «Wake Me Up» и «Baptized in Fear».

«Hurry Up Tomorrow» — это третья и последняя часть музыкальной альбомной трилогии The Weeknd, куда входят также «After Hours» (2020) и «Dawn FM» (2022). В недавнем интервью артист заявил, что после релиза этой пластинки он планирует наконец отказаться от псевдонима и выступать под своим настоящим именем Абель Тесфайе. Последний трек с нового альбома The Weeknd идеально переходит в открывающую композицию «High For This» его дебютного альбома «House of Balloons». Слушатели уже хвалят экспериментальное звучание и цельность релиза, а также отмечают, что лучшего «финального» альбома и придумать нельзя.

По мотивам песен альбома снят и полнометражный игровой фильм «Hurry Up Tomorrow». Главные роли в психологическом триллере режиссера Трея Эдварда Шульца исполнили сам музыкант, а также Дженна Ортега и Барри Кеоган. The Weeknd и его постоянный соавтор Дэниел Лопатин (также известный как Oneohtrix Point Never) написали музыку к фильму, который кинокомпания Lionsgate выпустит в мировой прокат 16 мая.