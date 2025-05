The Weeknd поделился клипом «Hurry Up Tomorrow»

В ролике музыкант поет и играет на рояле в доме, похожем на дом его семьи: на стенах висят семейные фото и снимки The Weeknd в детстве.

На одном из стендов с фото можно увидеть надпись: «A family makes a house a home» («Семья превращает место в дом»). А в конце «Hurry Up Tomorrow» The Weeknd погружается во тьму.

The Weeknd

Песня вышла на одноименном альбоме музыканта «Hurry Up Tomorrow», релиз которого состоялся 31 января. Фанаты называют его самым личным треком с пластинки: единственным автором «Hurry Up Tomorrow» выступил сам The Weeknd. В тексте песни музыкант раскаивается в грехах и прощается со сценическим псевдонимом. Скорее всего, дальше он будет выступать под своим настоящим именем Эйбел Тесфайе. В соцсетях он уже подписывается как Эйбел.