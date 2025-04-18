Ани Лорак поделилась счастьем в «Тону в твоих глазах»

Недавно вышел еще один совместный трек Ани Лорак и Артема Качера – «Вулканы». Песня вновь о любви,...

Недавно вышел еще один совместный трек Ани Лорак и Артема Качера – «Вулканы». Песня вновь о любви,...

Ани Лорак вместе с Артемом Качером провели живую премьеру нового трека «Вулканы» на «Авторадио».

Ани Лорак вместе с Артемом Качером провели живую премьеру нового трека «Вулканы» на «Авторадио».

«Вулканы», по словам самих артистов, является смысловым продолжением их первого дуэта «Материк...

«Вулканы», по словам самих артистов, является смысловым продолжением их первого дуэта «Материк...

Артем Качер и Ани Лорак выпустили дуэтную песню и клип «Вулканы» (смотреть клип).

Артем Качер и Ани Лорак выпустили дуэтную песню и клип «Вулканы» (смотреть клип).

Ани Лорак выпустила клип на песню «Мужчина мой» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктора Дробыша...