Ани Лорак поделилась счастьем в «Тону в твоих глазах»

Опубликовано пользователем

Певица Ани Лорак выпустила новую песню «Тону в твоих глазах» и mood video (слушать песню и смотреть видео).

Цифровой релиз осуществлен по эксклюзивной лицензии лейбла S&P.

«Я тону в твоих глазах и не хочу назад, я начинаю всё сначала. Я отвечу всем богам, всё за тебя отдам. Как долго я тебя искала!», - поет Ани Лорак.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

«Весна. Цветы, согретые солнцем, распускают свои лепестки. Женщина, согретая любовью, становится еще прекрасней. Любите женщин, ведь они цветы этой жизни.  И да!  Женщины, любите и уважайте себя! Спасибо Олегу Влади за эту красивую песню!», - представила Ани Лорак свою новинку.

Ани Лорак
Ани Лорак

Ани Лорак вышла замуж за своего бойфренда Исаака Виджраку. Церемония прошла на Мальдивах, и песня отчасти посвящена этому радостному событию.

Быстрый поиск: 