Ани Лорак поделилась счастьем в «Тону в твоих глазах»

Цифровой релиз осуществлен по эксклюзивной лицензии лейбла S&P.
«Я тону в твоих глазах и не хочу назад, я начинаю всё сначала. Я отвечу всем богам, всё за тебя отдам. Как долго я тебя искала!», - поет Ани Лорак.
«Весна. Цветы, согретые солнцем, распускают свои лепестки. Женщина, согретая любовью, становится еще прекрасней. Любите женщин, ведь они цветы этой жизни. И да! Женщины, любите и уважайте себя! Спасибо Олегу Влади за эту красивую песню!», - представила Ани Лорак свою новинку.
Ани Лорак вышла замуж за своего бойфренда Исаака Виджраку. Церемония прошла на Мальдивах, и песня отчасти посвящена этому радостному событию.
Комменты