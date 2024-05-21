Ани Лорак станцевала «Танцы» на выпускном в школе

В клипе «Танцы» Ани Лорак предстала в роли учительницы музыки. Вместе со старшеклассниками она пытается создать песню для выпускного, параллельно сводя с ума мужскую часть педагогического коллектива, которую сыграли Константин Чепурин, Михаил Кремер и Теймураз Тания.

Композиция стала вторым клипом певицы в кино-саге «Вселенная GM». «Вселенная GM» — это настоящие короткометражки, связанные стихами Михаила Гуцериева и музыкой Дарьи Кузнецовой.



Ани Лорак

Автором идеи, продюсером проекта и композитором стала Дарья Кузнецова. Режиссёром видео новой серии «Вселенной GM» выступил Дима Литвиненко. Стихи Михаила Гуцериева.