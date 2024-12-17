Ани Лорак сыграла женщину-мечту в клипе «Мужчина мой»

Режиссёр видео – Юджин. Ани Лорак откровенно позирует вокруг дорогого автомобиля с водителем или на фоне юных закатов в разных нарядах, иногда появляясь на фоне довольно статичного балета.

«Клип больше обращён к мужчинам. Женщина-мечта, женщина-сказка, женщина-огонь призвана вдохновлять сильный пол на прекрасные поступки. Девушкам могут понравиться стильные образы. Думаю, эта работа займёт почётное место в моей видеографии», – говорит Ани Лорак.

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Ани Лорак

По мнению режиссёра, необычная музыкальная композиция стала для него своеобразным творческим вызовом, ведь на экране нужно было воплотить символ безусловной любви и верности. «Замечательная песня, нечасто в наше время такие пишутся. Низкий поклон Виктору Дробышу и Михаилу Гуцериеву. Эта вторая наша работа с Ани Лорак. Поначалу были небольшие разногласия, но сейчас мы хорошо понимаем друг друга. Мы всегда принимаем пожелания Каролины, ведь от этого результат только выигрывает. Подход к артисту такого уровня должен быть профессиональным», – заметил режиссер Юджин.