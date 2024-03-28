Ани Лорак: Стараюсь, но от жареной картошки никак не могу отказаться!

«Исаак, несмотря на то, что неплохо готовит, испанский омлет – его коронное блюдо, - держится в прекрасной форме. Я смотрю на него и думаю: «Господи, я должна выглядеть так же. Поэтому надо ротик закрывать»», - говорит Ани Лорак.
Певица говорит, что в последние годы, чтобы не поправляться, старается держать себя в руках и не позволяет себе в еде лишнего.«Но от жареной картошки никак не могу отказаться, - улыбается Ани. - Я сама ее жарю, невозможно удержаться. Хотя понимаю, что лучше всего – не жрать. Закрыть ротик после 6 вечера на замок».
Ани продолжает гастролировать и записывать новые песни.«В прошлом году у меня вышел новый альбом, но я уже делаю наработки на следующий, - говорит Лорак. – Артист не должен стоять на месте, должен развиваться. Я - певица по призванию. Пою с 15 лет, начиная с конкурса «Утренняя звезда». И понимаю, что самая большая для меня награда – это то, что люди идут на мои концерты. Это самое важное для артиста - уметь достучаться до зрителя. Песни должны трогать. Неважно, какой у меня или у других девочек, диапазон. Главное, чтобы это было душевно».
Встреча Ани с инструктором по йоге и массажистом Исааком Виджраку произошла в Греции, где он пригласил Лорак на свои тренинги, что впоследствии привело к дальнейшим романтическим отношениям.
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