Ани Лорак: Стараюсь, но от жареной картошки никак не могу отказаться!

«Рядом, но не вместе» – уже третья песня, записанная Ани Лорак для ее «Острова». На живом концерте в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» певица исполнила трек вместе с музыкантами при активной поддержке поклонников, которые, кажется, сопровождают ее повсюду.

