Ани Лорак: «Мужчина мой, я женщина твоя!»

Авторы песни - композитор Виктор Дробыш и поэт Михаил Гуцериев.
««Мужчина мой» – это искренняя ода мужчине от влюблённой женщины, переданная через трогательные слова и чувственную мелодию. Люблю такие баллады, которые позволяют раскрыть красоту музыки через голос. Я благодарна авторам, поэту Михаилу Гуцериеву и композитору Виктору Дробышу, которые создали такие красивые стихи и волшебную мелодию. Всё, что мне оставалось – привнести свою магию для завершения композиции. Я верю, что «Мужчина мой» станет особенной песней для многих, ведь она подходит для первого танца влюблённых», – рассказала Ани Лорак.
Первое живое исполнение песни состоялось на сольном концерте Ани Лорак в «Live Арене» 26 октября. В ближайшее время Ани Лорак приступит к съёмкам клипа.
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