Ани Лорак: «Мужчина мой, я женщина твоя!»

Ани Лорак станцевала «Танцы» на выпускном в школе Певица Ани Лорак выпустила в свет видеоклип на песню «Танцы» (смотреть клип). В клипе «Танцы» Ани Лорак предстала в роли учительницы музыки. Вместе со старшеклассниками она...

У Ани Лорак умер отец Отец Ани Лорак Мирослав Иванович Куек скончался на 78-м году жизни. О потере сообщила в соцсетях сама певица. Ани Лорак с отцом «Прощай, папа. Ты всегда в моем...

Ани Лорак: Стараюсь, но от жареной картошки никак не могу отказаться! Певица Ани Лорак рассказала, что супруг-испанец Исаак Виджраку помогает ей поддерживать свою фигуру... «Исаак, несмотря на то, что неплохо готовит, испанский омлет – его коронное блюдо, - держится в...

Ани Лорак спела про «Танцы» Певица Ани Лорак выпустила новый сингл «Танцы» (слушать песню). Авторы песни - Дарья Кузнецова и Михаил Гуцериев. Певица считает, что благодаря заводной мелодии и...