Ани Лорак и Артем Качер: Песня «Вулканы» поможет принять решение!

Недавно вышел еще один совместный трек Ани Лорак и Артема Качера – «Вулканы». Песня вновь о любви, и премьера композиции символично состоялась 14 февраля. Ровно три года назад в этот же день они выпустили песню «Материк». Специально дату не выбирали, вышло случайно, сообщили артисты ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».



Живую премьеру фита провели на «Авторадио»

«Зрители голосовали за «Материк» миллионами прослушиваний. Мы получили очень много наград – как лучший дуэт, лучшая песня и так далее. Люди спрашивали: «А что дальше?» Им очень понравилась наша коллаборация с Артемом. И здорово, что сегодня это обрело другую жизнь, «Материк» переплыл плавно в «Вулканы», – рассказала Ани Лорак.

Такие же ощущения и у него, признался Артем Качер. Идея новой музыкальной истории просто витала в воздухе.



«Вулканы» – продолжение «Материка», говорят артисты

«И вот этот момент пришел, потому что не хотелось выпускать «абы что» после такого большого хита», – заметил он.

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«Вулканы» – лиричное продолжение «Материка», говорят артисты. Это все та же драматичная история любви, когда люди уже не могут быть вместе, но и порознь им очень сложно.



Песня вновь о любви

«Все еще колотится сердце. Не хотят прощаться, но нужно. Знаете, вот такие истории, когда нужно выходить из токсичных отношений и идти дальше», – объяснила певица.

Ани Лорак считает, что новая песня поможет принять решение тем, кто находится в похожей ситуации.

«А тем людям, кто еще не любил, не испытывал такого, просто поможет сделать выводы и не наступать на эти грабли», – заявила она.

Живая премьера «Вулканов» прошла в студии «Авторадио». Три года назад премьера «Материка» у «Мурзилок» дала крутой результат, отметили артисты, и они надеются на новый успех.