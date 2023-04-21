Ани Лорак выпустила 18-й альбом «Остров»

Альбом стал 18-м в дискографии певицы, работа над релизом продолжалась около двух лет.
«Сама не верю, что 18-й по счету. Просто пишешь песни, у тебя вдохновение, чувства, эмоции. Приходишь в студию и просто хочешь петь. Эту песню, эту, эту... Потом все сплетается в альбом. В нем будут песни разных авторов, в том числе Олега Влади, а также абсолютно новых людей, с которыми раньше не работала, не всегда именитых. Если меня трогает песня, мелодия, текст, не важно – именитый автор, не именитый, я пою эту песню», рассказала Ани Лорак в интервью на «Авторадио».
В альбом вошли песни Михаила Гуцериева, Олега Влади, Вячеслава Бодолики, Алены Мельник и др.
«Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций.. Этот альбом был соткан из переживаний моей души.. Я дарю его вам... Спасибо всем талантливым людям, которые работали над созданием этого альбома», - говорит Ани Лорак.
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