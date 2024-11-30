Филипп Киркоров показал фильм-клип «Черная пантера»

Композицию «Черная пантера» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова артист впервые исполнил в Сочи на конкурсе «Новая волна». В песне звучит музыкальная цитата из бондианы. Как пояснил Филипп Киркоров, он давно мечтал записать саундтрек для блокбастера.

Именно этот жанр и был выбран для клипа, режиссёром которого выступил Заур Засеев. Остросюжетное кино разворачивается в доме короля эстрады, а Филипп Киркоров играет самого себя. Другие две главные роли достались Виктории Шеляговой и Вольфгангу Черни.



Филипп Киркоров

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««Черная пантера» – не просто новое слово в российском клипмейкинге. Это произведение, которое стирает границу между клипами и большим кино. 25 минут музыки, красивых женщин, экшена и всех суперзвезд нашего шоу-бизнеса», – рассказал Филипп.

В клипе снялись также Ани Лорак, Ольга Бузова, Яна Рудковская, Анастасия Стоцкая, Егор Крид, Тимати, Влад Бумага, Люся Чеботина, Азиза, Марина Федункив и другие.

Телевизионная премьера клипа «Чёрная пантера» состоялась в программе «Центральное телевидение» НТВ 30 ноября.