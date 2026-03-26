Zivert показала свой концерт на стадионе

В кинотеатре «Октябрь» собралось немало звезд - от Филиппа Киркорова до Ева Власовой, про которую многие журналисты спрашивают «А кто это вообще?», тем не менее, она ходит с персональным охранником.



Да, пресс-подходы были совсем неидеальны: в здании с плохой акустикой звезды шли по модной нынче шеренге, и расслышать их голос могли разве что несколько ближайших человек, да еще и музыка играла громко сверху, так что большая часть сказанного ими канула в лету. Почему нельзя было дать им в руки микрофон и поставить пару колонок, - история умалчивает. Но все же кое-что удалось расслушать. Тем более, что буквально загодя сервис BandLink объявил Zivert артистом года, обогнавшим даже Басту, бессменного лидера.



«Мне было очень приятно. Это нереальные впечатления. Я очень люблю Василия Михайлыча, и полностью отдаю себе отчет, что это за фигура вообще. Это легенда, и он зачинатель многих проектов, и даже не только в шоу-бизнесе. Это глыба! А я такая маленькая, щупленькая, и вдруг выше - это удивительно, приятно, и нереально».



Zivert и Филипп Киркоров

«Самое время мне свалить. Я джентльмен», - сказал подоспевший Баста.

«Мы двигаемся вперед. Нам нравится, когда все равномерно двигается вперед. Шоу 3 октября, которое пройдет на Газпром-Арене, - там будут совершенно новые образы у всех. Я выйду абсолютно новая. И Александр Рогов будет с нами», - заверила Zivert.

Фильм «Где-то в Ретро» на ВТБ-Арене получился отменным. Там полностью перезаписан звук, добавлены трогательные кадры с поклонницами, которые даже плачут. Операторов на арене было столько, что получилось много крупных планов романтичных девушек, дроны дозаписали общих планов, и даже слезы Zivert вышли искренними и полноценными.

Хотя с гусем-лебедем на голове Юлия тогда выглядела максимально странно. Теперь все сложилось. Она сделала шоу в духе 70-80-х, и это реально получилось. Хотя ни она сама, ни большинство ее поклонниц и не жили в этих годах. Диско, отчаянный поп-рок 80-х - все сложилось в одну матрицу. Фильм показывает сумбурность бытия, и это точно отражает действительность. Хотя современных плейбэков, заранее записанных вокальных семплов, сладостных видеореплик и пронзительных видеокадров тут тоже хватает. Все это работает.

Отдельной похвалы заслуживают юристы этого карнавала. Судя по всему, они сумели очистить права на все многочисленные каверы в концерте, от Eurythmics до Beatls, а это высшая шкала профессионализма в шоу-бизнесе.

Как сказал Финкельштейн, он делал множество концертов от Мадонны до Джексона, но этот концерт - «лучший для Зиверт», и он это ценит.



Мне тоже кажется, что это лучший концерт Зиверт. Она пела живьем, и не ошиблась в нотах ни разу. Были 4 бэка, мощный живой состав, и еще куча танцоров и моделей. Она реально сделала лучший концерт в жизни, да еще зафиксировала его на камерах.



