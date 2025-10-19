Валерия сыграла свой «последний» альбом в Москве. И обещала вернуться

«Повод для меня значительный, ведь у меня недавно вышел новый альбом, 19-й по счету, - специально подсчитали перед концертом, - как бы оправдываясь, произнесла певица. - Да, представляете! (публика ответила жаркими аплодисментами) И есть какая-то недосказанность, потому что не было презентации. Ну сейчас как будто бы и немодны презентации. И когда мне спонтанно предложили устроить встречу со зрителями здесь, - я решила, что спою и свои новые песни, и те, которые вы давно знаете и, надеюсь, любите!»



Слова Валерии про спонтанность позднее мне подтвердил Иосиф Пригожин. Площадку предложили совсем незадолго до концерта, времени на масштабное шоу не было. На сцену привезли видеоэкран куда меньшего размера, чем заказывали. Да и много других косяков случилось. Зато успели пошить шикарные наряды для танцоров «Тодеса» от австралийского дизайнера Maticevski. Костюмы действительно впечатляющие, и выглядят очень дорого.

«Наша программа называется «Исцели». И это не слоган в духе Кашпировского, а это про надежду. Надежду на то, что хотя бы на короткое время мы все, здесь собравшиеся, сможем отстраниться от своих забот, печалей, и почувствовать мир в душе. Благодаря музыке, песням и общению друг с другом. Будем исцеляться вместе!»



Валерия начала с песен «Ураган» и «Исцелю» из нового альбома. И это было огромным риском, ведь звук в начале концерта всегда не до конца отстроен. Так и случилось, звук был не идеален, не все слова можно было расслышать (и это у Валерии-то с ее идеальной дикцией!), барабаны чуть утонули в миксе… И все же было очевидно, что это - «новая» Валерия, с обновленным саундом, над которым поработали и ее сын Артемий, и саунд-продюсер Энди Платон, который и отправил, собственно «Исцелю» в лонг-лист премии Grammy. Когда Валерия объявила об этом факте со сцены, зрители бурно зааплодировали.

«Радоваться еще рано, - охладила их восторг певица. — Потому что академики должны еще проголосовать за номинации. Но все-таки мне кажется, что эта наша маленькая победа. Наша песня впервые попала в списки Grammy на русском языке! Если она победит на Grammy – хорошо, если нет… Но для меня самое главное — чтобы вы полюбили эту песню. Если спустя многие годы вы будете просить исполнять ее на концертах, - это будет самая большая награда. Искренне!»



Дуэтную песню «До предела» с Максимом Фадеевым за неимением на сцене Фадеева иллюстрировал клип, который был снят в 2020 году. Валерия превосходно справилась со всеми вокальными партиями, даже в самых высоких нотах сохраняя привычную хрустальность своего звука, а драматизм голоса Фадеева вполне себе чувствовался даже на немом клипе.

Проверенные хиты стартовали с песни «Нежность моя» Виктора Дробыша (тут уже некоторые зрители не смогли усидеть в комфортных креслах и принялись пританцовывать), «Рига-Москва» Александра Шульгина, «самую личную», по словам Валерии, песню «Была любовь» Дробыша (тут зрители начали светить фонариками своих мобильных, ну красиво же!). А Валерия не упустила возможность продемонстрировать силу и мощь своего голоса на верхних нотах, уж конечно.

Разницу в публике между проходившими одновременно с концертом Валерии шоу Мари Краймбрери в ВТБ-Арене и Сергея Лазарева в Live Арене нагляднее всего демонстрировали размеры букетов от поклонников. К Валерии подходили исключительно солидные господа с огромными шикарными букетами, оценить стоимость которых довольно болезненно. Поверьте, это были исключительно роскошные букеты. Впрочем, среди солидных господ нашлись и «оболтусы» с букетами, - команда «Наполеоны», с которыми сейчас Валерия весьма успешно выступает в шоу «Звезды».

И снова новинки. «Ты с небес» и «По крышам» из нового альбома. Причем вторую песню Валерия спела с детским хором, который она нашла в соцсетях исполняющим кавер именно на эту песню. Звук к этому времени уже стал идеальным, и можно сравнивать исполнение песен в студии и живьем на концерте. Я заметил, что в альбомных версиях много обертонов, шершавостей в голосе Валерии, словно звукачи специально «вытаскивали» их из ее хрустального голоса. А на концерте она этим вообще не заморачивается, поет чисто и красиво. Лично мне так нравится больше, буду честен.

«Этот альбом я называю заключительным, финальным, последним. Говорю об этом без всякой грусти, драматизма. Без пафоса. Я не ухожу! Я продолжаю записывать песни, продолжаю выступать. Но делать что-то столь же концептуальное вряд ли мне хватит духу. Говорю честно. Это очень тяжелая работа. Это не так, когда собрали готовых песен и решили выпустить их как альбом. Нет, это было совсем по другому записано, и вот на такое я точно не решусь. Хотя 19-й… Как-то не очень, да? Как будто надо и 20-й. Ну это я так (смущенно под бурные аплодисменты зрителей)… »



И снова хит. «Маленький самолет» Александра Сахарова (люди в проходах уже пляшут по полной). И тут никаких субтонов и пришептываний из ранее выходивших студийных записей. И песня звучит лучше! А не перезаписать ли Валерии все свои хиты в версиях, максимально приближенных к концертным? Эти песни звучат куда ярче, когда Валерия просто поет, как любит и умеет.

После баллады «Стекло» из нового альбома представление новинок почти завершилось. И пошли проверенные хиты: «Чёрно-белый цвет» Дробыша (тут гитарные соло, так что гитарист не постеснялся выйти на передний план), «Часики» того же автора («на нее больше всего ремиксов и каверов, текст не очень уже мне подходит, но люди просят ее петь, не могу же я им отказать»). Для исполнения дуэта «Зеркала» на сцену вышел Денис Kamazz и, кстати, это сейчас самая популярная песня Валерии в Яндекс-музыке и VK! Затем «Самолет» Александра Шульгина и «Капелькою» Александра Орлова.

И вот время песни «Я была бы», самой яркой песни альбома «Исцелю», и самой хитовой, по мне. И сама Валерия так считает: «Вы сможете запомнить эти слова сразу и подпевать!». Действительно, слова отлично запоминаются. Жаль, что на концерте ориентировались по звуку на альбомную версию, а не на вышедший потом ремикс Harddope и Soulf, он веселее и побойчее.

В финале прозвучали «Океаны» Аркадия Александрова, «Ты где-то там» и «Таю» Александра Шульгина, «По серпантину» Максима Иванова, «Отпусти меня» Игоря Крутого («можете танцевать, друзья!» - и народ повалил к сцене, - «давайте к нам!», и вот уже перед сценой лес рук), «Метелица» Александра Шульгина, И на бис — снова «Маленький самолет». Забавно, что кроме «Часиков» и «Маленького самолета», ее преданная публика лучше всего принимала песни Шульгина. Хотя казалось бы.



Звук на концерте в итоге получился превосходным. Помимо трех бэк-вокалистов, играл живой состав и немного плейбека (для клавишных падов и специфических тембров ударных). Но самой большой для меня загадкой стало наличие саксофониста. Он весь концерт простоял на сцене и даже что-то играл, но ровно ничего из этого в колонки не доходило. Только в «Самолете» и «По серпантину» кое-что из его игры удалось расслышать. Все остальное время весьма известный джазовый саксофонист Тимур Некрасов что-то сам себе играл, но его просто не было слышно. Забавно.

Гуру КЕН, для портала «Москультура»

Фото: Роман Власов