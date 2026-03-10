Рита Ора заморозила свои яйцеклетки

35-летняя певица рассказала об изменениях в своей жизни, которые она внесла, чтобы оставаться сильной на сцене и в жизни благодаря новой программе тренировок.

В интервью изданию Women's Health UK она сказала: «Все началось с того, что я просто старалась не болеть во время гастролей, чтобы показать лучшее выступление. Никакого, скажем так, "распорядка" у меня не было».

«И я ни о чём не жалею. У меня были лучшие двадцатые. Моя жизнь изменилась в этом возрасте. Моя карьера действительно пошла в гору, и я наслаждалась каждой секундой. [Когда тебе исполняется 30], что-то просто меняется. Это происходит буквально за одну ночь. Я заметила, что моя стабильность на сцене начала снижаться, и я просто подумала: «О, это странно». Я поняла, что мне нужно начать относиться к своему телу как спортсменке, поэтому я начала очень глубоко изучать этот вопрос».



Rita Ora

Рита, чей первый сингл занял первое место в чартах в 2013 году и которая имеет 13 хитов, вошедших в десятку лучших в Великобритании, также призналась, что открыла для себя ценность силовых тренировок и необходимость поднимать тяжелые веса для улучшения своей силы. Она добавила:

«Мои веса всегда составляли от 1 до 3 кг… Потом я поняла: „О, я действительно хочу стать сильнее“. И чтобы я могла наклониться и поднять карандаш, и чтобы с моими коленями все было в порядке. Я не хочу, чтобы люди путали [мой путь к здоровью] с моей одержимостью своей внешностью, потому что, мне кажется, иногда эта грань очень размывается. Все дело в том, как я себя чувствую».

Певица Рита вышла замуж за режиссера и актера Тайку Вайтити в 2022 году и теперь является мачехой его двух дочерей.

«Не знаю, что может тебя к этому подготовить, нужно просто разбираться во всём в моменте. Мне нравилась каждая секунда – девочки просто мечта. Думаю, мне очень повезло. Мы отлично проводим время – делаем маникюр, ходим по магазинам. Я обожаю проводить с ними время», – сказала она.

Она также заморозила свои яйцеклетки, полученные в возрасте 24 и 27 лет, поэтому у нее еще могут быть собственные дети. Ранее в интервью она говорила о том, что всегда «хотела иметь большую семью».

Оглядываясь назад, она сказала:

«[Тогда] врач сказал мне, что сейчас самое подходящее время для сохранения яйцеклеток наилучшего качества. Это был действительно лучший совет, потому что сейчас мне за тридцать, и у меня много друзей, которые пытаются в этом разобраться. Просто со временем это будет ухудшаться. Давина [Макколл] всегда говорит: «Поторопись – у тебя получится!»