По словам самой певицы, с ней всё хорошо. Отмечается, что причиной госпитализации стало переутомление, пишет life.ru. Today was pretty tough but I'm getting through it thank you all my fans and friends for the support! I love you!❤️❤️ pic.twitter.com/kmn9Qr7IvZ— Rita Ora (@RitaOra)...