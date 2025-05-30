Ivan и Стас Ярушин пеняют на «Злые города»

История, которая началась в рамках проекта «МузLoft», получила продолжение. Ivan был одним из героев музыкального шоу Стаса Ярушина – артисты не ограничились исполнением песен в рамках программы, они решили записать дуэт. Получилась больше, чем песня — целая история, которая повторяется из поколения в поколение и которую проживает каждый, кто уезжает в другой город, расставаясь с друзьями.

««Злые города» – новая жизнь, в которую мы так стремимся, о которой обещаем рассказывать дорогим сердцу людям. Но эти перемены стирают все мосты между вами: вы звоните друг другу всё реже, почти не вспоминаете о прошлом и находите новых друзей. Обещания, которые вы давали друг другу, дружба на века – всё это теряет свою силу. Она не о том, что мы однажды совершили ошибку, перестав звонить и писать, она о том, что вы всегда можете сделать первый шаг к тем, кто вас любит и ждёт», - говорится в пресс-релизе.

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Новую песню «Злые города» Ivan и Стас Ярушин эксклюзивно исполнят в день премьеры 30 мая на сольном концерте IVAN в Москве.