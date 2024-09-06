Стасу Ярушину может грозить иск на 25 млн рублей, считает Instasamka

По данным источника Mash, Ярушин в очередной раз проиграл в суде блогеру и певице Дарье Зотеевой (Инстасамке) по делу о нарушении авторских прав. За отказ удалить выпуск с Mia Boyko, в котором пели песню Зотеевой «За деньги, да», команда певицы представила суду список потенциально пострадавших от действий Ярушина артистов.
«Это порядка 50 песен, и общая сумма ущерба около 25 млн. Теперь, если каждый исполнитель подаст иск, то кроме денег Стаса могут вновь обязать удалить почти все материалы шоу», — сообщил автор публикации.
Впрочем, другие авторы песен пока не высказывали Стасу Ярушину никаких претензий.
Ранее суд потребовал от Ярушина выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги да» в размере двух миллионов рублей. Также его обязали удалить скандальный выпуск с песней Инстасамки.
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