Стасу Ярушину может грозить иск на 25 млн рублей, считает Instasamka

По данным источника Mash, Ярушин в очередной раз проиграл в суде блогеру и певице Дарье Зотеевой (Инстасамке) по делу о нарушении авторских прав. За отказ удалить выпуск с Mia Boyko, в котором пели песню Зотеевой «За деньги, да», команда певицы представила суду список потенциально пострадавших от действий Ярушина артистов.



Instasamka

«Это порядка 50 песен, и общая сумма ущерба около 25 млн. Теперь, если каждый исполнитель подаст иск, то кроме денег Стаса могут вновь обязать удалить почти все материалы шоу», — сообщил автор публикации.

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Впрочем, другие авторы песен пока не высказывали Стасу Ярушину никаких претензий.

Ранее суд потребовал от Ярушина выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги да» в размере двух миллионов рублей. Также его обязали удалить скандальный выпуск с песней Инстасамки.