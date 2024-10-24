Стас Ярушин выплатил Инстасамке много меньше, чем она хотела

Певице ранее не понравилось, как Miа Boyka (Мария Бойко) интерпретировала на шоу «МузLoft» ее песню «За деньги – да». Сумма иска составляла 2 миллиона рублей, но Стасу Ярушину, благодаря апелляции, удалось ее снизить. Стас считает, что другие артисты не станут подавать в суд на передачу.
«Мы выплатили ей 550 тысяч, и всё, - признался Стас Ярушин КП. - Нам многие ребята, я благодарен очень многим артистам, на которых мы делали каверы, говорят: «Спасибо огромное, что вы популяризуете наши песни, нам очень приятно». И много таких примеров, что после того, как песни прозвучали в «МузLoft», даже уже забытые, их стали больше слушать. Несколько артистов, песни которых звучали у нас, стали собирать концертные площадки, на них стали больше ходить».
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