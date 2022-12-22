Лариса Долина и Стас Ярушин спели про старую любовь

Фирменные живые концерты вернулись на «Авторадио». На днях в гостях у шоу «Мурзилки Live» побывала Лариса Долина в сопровождении «Dolina Band» и устроила в прямом радиоэфире невероятный джазовый вечер. Выступление эстрадной джазовой певицы можно было не только слушать, но и смотреть по видеотрансляции на сайте радиостанции и в аккаунтах в соцсетях.

