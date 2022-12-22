Лариса Долина и Стас Ярушин спели про старую любовь

Лирическая баллада повествует о воспоминаниях счастливой когда-то любви, и желании вернуть ее. Клип снят в студийном павильоне, и не имеет сюжета.
«Очень люблю эксперименты и коллаборации с разными артистами. Песня, которую мы спели со Стасом Ярушиным, очень тёплая, добрая и ностальгическая. Музыку написал сам Стас, а слова - его отец. Мне кажется, она должна вам понравиться, уважаемые подписчики. И мы намеренно выпускаем этот трек в канун Нового года - праздника семейного и домашнего. Очень надеемся, что вы услышите в ней то, что мы вложили: свет, доброту и важность отношений между любимыми. Приятного прослушивания!», - говорит Лариса Долина.
«Спасибо, Лариса Александровна! Мы год назад договорились и вот, под Новый Год, это все, наконец-то свершилось!», - благодарит Стас Ярушин.
Комменты