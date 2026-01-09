Лариса Долина по-прежнему не передает квартиру покупателю

Представитель певицы не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями.

«Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры», - сказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.



Лариса Долина

Она уточнила, что Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. Сама Долина находится в отъезде за границей.

Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, заявила ТАСС, что сторона готова дождаться указанного срока. Однако она также подтвердила готовность обратиться к судебным приставам для принудительного выселения, если процесс не удастся завершить мирно.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.