Лариса Долина показала Class в шоу Натальи Сидорцовой

Наталья Сидорцова давно полюбилась зрителям благодаря безграничным голосовым возможностям, невероятной искренности, артистической энергии и впечатляющему многообразию подвластных ей жанров. Блестяще сыгранная роль Екатерины II в мюзикле «Граф Орлов» принесла ей славу «императрицы российского мюзикла».

Грандиозное шоу «Сверхновая» стало отражением яркого творческого пути Натальи: от воплощения харизматичных образов в шедеврах музыкального театра – к раскрытию своей уникальности в сольном авторском проекте.



Наталья Сидорцова

Автором концепции шоу выступил Алексей Франдетти – многократный лауреат премии «Золотая маска» за лучшую режиссерскую работу в нашумевших мюзиклах и режиссер телепрограмм на федеральных телеканалах. Именно он предложил Наталье рассказать свою историю под девизом «Что хочет женщина ?».

«Это шоу – знаковое событие в моей карьере,– рассказывает Наталья,– Сильнейшая команда, большой зал, сама концепция шоу. Его я посвятила каждой женщине. Сверхновая – это астрономический термин, обозначающий рождение звезды. Звезда проживает свой цикл: вспыхивая, она сияет, затем постепенно угасает и взрывается, чтобы родиться снова. Эти перерождения энергии – метафора жизни каждой женщины. Мы все проживаем эти циклы: находим себя, свою любовь, проходим потери, гаснем и снова вспыхиваем, подобно фениксу. Эта вспышка – выход на новый уровень. Сверхновая родилась».

Народная артистка России Лариса Долина в подтверждение своей позиции поддерживать талантливых профессиональных вокалистов исполнила дуэтом с Натальей Сидорцовой ироничный хит «Class» из легендарного мюзикла «Чикаго».



Лариса Долина и Наталья Сидорцова

«Я давно мечтала спеть дуэтом с королевой джаза.– делится Наталья,– То, что певица мирового уровня Лариса Долина откликнулась так тепло на мое приглашение – это дорогого стоит. Это наша не последняя коллаборация с Ларисой Александровной, у нас уже есть идеи авторского дуэта и новых совместных проектов».

Не менее мощно прозвучали дуэты с коллегами по музыкальному театру, которому Наталья Сидорцова посвятила 18 лет, и авторские песни, в том числе из полюбившегося слушателям первого альбома «Несвободные».

«Для меня огромная честь – выступать с такими высокими профессионалами, – рассказывает Наталья Сидорцова,– Иван Ожогин и Дмитрий Ермак – большие звезды жанра мюзикла, лауреаты «Золотой маски». Ярослав Баярунас – один из самых ярких молодых артистов с огромным будущим. Мы вместе творили этот концерт: они вложили огромные усилия и свою энергию в каждый номер. Они невероятно крутые, я счастлива дружить с ними и петь на одной сцене».

Музыкальное сопровождение создавал театрально-симфонический оркестр Stage Orchestra под управлением Евгения Загота – двукратного обладателя премии «Музыкальное сердце театра», дирижера известных мюзиклов.

Фото: Андрей Сафронов.