Лариса Долина вспомнила Резникова и Сапунова

Фирменные живые концерты вернулись на «Авторадио». На днях в гостях у шоу «Мурзилки Live» побывала Лариса Долина в сопровождении «Dolina Band» и устроила в прямом радиоэфире невероятный джазовый вечер. Выступление эстрадной джазовой певицы можно было не только слушать, но и смотреть по видеотрансляции на сайте радиостанции и в аккаунтах в соцсетях.



Лариса Долина

«Очень радостно, что концерт, о котором я так давно мечтала – живой, с музыкантами, наконец состоялся, причем на моей любимой радиостанции», – отметила народная артистка.

Вместе со своими музыкантами Лариса Долина исполнила в формате live давние и новые хиты – «Половинка», «Дельтаплан», «Окольцованная птица», «Говори», «По встречной», «Я не умею танцевать», «Любовь и одиночество», «Звон». Участников «Dolina Band» певица и завкафедрой эстрадно-джазового искусства в Московском государственном институте культуры представила каждого по отдельности.





«У нас есть студентка 3-го курса в коллективе – Маша Соловьева, бэк-вокал. Гитара – Гена Кондрашов, он не студент уже давно. Витя Анисимов – барабанщик, с которым мы много лет творим вместе. Акоп Хачарян – наш концертмейстер на кафедре и по совместительству музыкальный руководитель «Dolina Band». Алексей Лебедев, бас. И Володя Остриков – саксофонист и очень крутой аранжировщик», – рассказала Долина.

Особое место в своей программе артистка отвела песням Виктора Резникова, чтобы напомнить всем о его юбилее. В этом году исполняется 70 лет со дня рождения талантливого композитора, рано ушедшего из жизни. Вспомнила Лариса Долина и Андрея Сапунова, исполнив в радиоэфире песню «Звон» на его музыку.

«Хочется вспомнить Андрюшу Сапунова, замечательный был музыкант, – заявила Лариса Долина, – и еще, чтобы люди задумались немножко, успокоились, привели голову и сердце в порядок и послушали замечательную песню».

Живые концерты в прямом эфире можно теперь слушать и смотреть каждую пятницу в рамках шоу «Мурзилки Live». Видео выступлений представлены на Rutube-канале «Авторадио».