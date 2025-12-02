Лариса Долина закрыла комментарии в соцсетях после скандала

Поток критики оказался настолько мощным, что певица впервые закрыла комментарии ко всем своим публикациям в соцсетях.

После решения кассационного суда в пользу Долиной количество негативных отзывов под её постами выросло в разы. Чтобы остановить волну хейта, она отключила комментирование. Однако это не остановило обсуждения: общественное мнение продолжает кипеть, а флешмоб только набирает обороты.



Мем о Ларисе Долиной

На фоне скандала Лариса Долина столкнулась с кампанией отмены. Зрители массово сдают билеты на её концерты. За покупательницу квартиры начали заступаться российские звёзды. После выигранного суда певица публично обвинила в своей «отмене» координированные действия оплаченных ботов. В ответ на её заявления в Сети появился насмешливый мем «я был под влиянием мошенников».

Большинство россиян осудили народную артистку Ларису Долину из-за скандала с продажей квартиры, свидетельствуют данные опроса «Ленты.ру» с участием почти 32 тысяч человек. На вопрос «Вы осуждаете Ларису Долину в деле о квартире?» лишь 5% ответили «Нет, конечно. Она вернула своё жилье».

Оставшиеся 95% считают, что квартира уже не принадлежала певице после сделки. Опрос отражает общее мнение: сделка завершена, и возврата имущества нет.

Напомним, в 2024 году под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей.

Однако покупательница намерена обжаловать в Верховном суде решение о возврате квартиры.