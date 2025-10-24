На Леонида Дзюника напали

Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, на данный момент медиаменеджер находится в больнице из-за хронического заболевания сердца. Дзюник рассказал, что ему уже провели операцию.

При этом он сам признался в беседе с Mash, что его не избивали на улице, а довели фанаты Аллы Пугачёвой.

Дзюник рассказал, что ему названивали неизвестные и просили замолчать о Примадонне, иначе они объяснят, «как это делается». В итоге продюсер слёг — попал в больницу с тахикардией. Во вторник ему сделали операцию на сердце, он в больнице в тяжёлом состоянии.

Дзюник был концертным директором группы t.A.T.u. и Smash!!, генеральным директором компании «Филипп Киркоров продакшн».