«Тату» воссоединится 7 мая

Об этом сообщила вокалистка коллектива Лена Катина на своей странице в соцсети.

«Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре», – рассказала певица.



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Поклонники с воодушевлением восприняли новость о совместном выступлении девушек.

"Ура, снова вместе!", "Это прекрасно!", "Девочки, давайте сольный концерт!", "А когда будет концерт в Москве?" – отреагировали пользователи Сети.

Российские стадионы сейчас испытывают острый недостаток в зрителях из-за внедрения непопулярной системы Fun-ID.

Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась спустя 12 лет. После этого вокалистки "Тату" Лена Катина и Юля Волкова занялись сольной карьерой, но периодически воссоединялись для совместных концертов.