Юлия Волкова не будет сниматься в сериале про «Тату»

О том, что она не будет задействована в проекте, «Газете.Ru» сообщила ее концертный директор Катерина Дорош.

«Впервые об этом слышу. Юля в нем, конечно же, не принимает участия», — сказала она.





21 мая в издании «Аргументы и Факты» появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала о «Тату». В статье говорилось, что в шоу режиссеры представят свое видение отношений между солистками коллектива.

В прошлом году участница «Тату» Лена Катина сообщила о воссоединении группы в рамках официального трибьюта. Как рассказала певица, в нем примет участие как она сама, так и Юлия Волкова. Кроме того, исполнительница упомянула о планируемом сериале про группу.

После этого композитор Сергей Галоян, который работал над проектом, запретил Катиной исполнять десять песен из репертуара поп-группы. Под запрет попали такие хиты, как «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».