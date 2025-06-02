Дуэт «Тату» снова воссоединяется

Юлия Волкова опубликовала в соцсетях совместное фото с Леной Катиной, подписав его: «Путь длиною в жизнь… И снова мы идем одной дорогой, уверенно и только вперед». Этот пост стал первым официальным подтверждением воссоединения группы, распавшейся в 2011 году после громкого конфликта между солистками.

Напомним, что «Тату» (или t.A.T.u.), созданные в 1999 году, покорили российскую поп-сцену и мировые чарты такими хитами, как «Нас не догонят» и «All The Things She Said». Несмотря на распад коллектива, артистки несколько раз ненадолго возобновляли сотрудничество — наиболее яркими стали их выступления на открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году перед началом футбольного матча. В 2022 году был разовый реюнион дуэта на концерте в Минске после девятилетнего перерыва.

В апреле 2024 года Лена Катина откровенно рассказывала о периоде охлаждения в отношениях с Волковой. По её словам, у девушек было разное восприятие мира и подход к работе. Однако, судя по всему, им удалось преодолеть разногласия.

Порадовался за воссоединение и знаменитый певец Сергей Лазарев. Он оставил под постом комментарий. «Давно пора», — написал артист.

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Поклонники группы, чьи песни стали саундтреком целого поколения, с нетерпением ждут новых выступлений дуэта.

Пока объявлен один концерт воссоединившегося дуэта: 19 июля 2025 года группа «Тату» выступит в Ялте на пляже отеля «Мрия».

Бывший концертный директор поп-группы «Тату», продюсер Леонид Дзюник заявил, что экс-солистки коллектива Юлия Волкова и Елена Катина объединились ради разового выступления с большим гонораром. По словам Дзюника, речь вряд ли идет о полноценном воссоединении. Продюсер отметил, что у артисток нет иных причин для совместной работы, кроме крупного гонорара.

«Они могут определенные песни не исполнять в публичном пространстве. На корпоративах, я полагаю, будут петь вообще все», — добавил бывший директор группы.