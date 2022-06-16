Лена Катина снова вышла замуж

Дмитрий Спиридонов появился в МФЦ вовремя, а вот Лена опоздала. Она приехала на украшенной лентами и цветами машине в белом платье без фаты. С документами в руках она вошла в ЗАГС, и после этого возлюбленным пришлось около 40 минут ждать своей очереди на роспись брака. Всем своим видом Лена показала, что счастлива.



Лена Катина и Дмитрий Спиридонов

У Дмитрия Спиридонова сегодня двойной праздник. Помимо свадьбы с Катиной, он отмечает день рождения – бизнесмену исполнилось 40 лет.





Отметим, что он болеет раком. Несколько лет назад ему удалось вылечиться, однако недавно он стал испытывать рецидивы, - рак вернулся. Лена Катина, как может, поддерживает своего возлюбленного.

На церемонии бракосочетания гостей не было. В дальнейшем супруги планируют провести пышную церемонию с множеством гостей.

Напомним, что брак с Дмитрием Спиридоновым для Лены Катиной стал вторым по счёту. Ранее экс-солистку группы t.A.T.u связывали официальные отношения с Сашо Кузмановичем, от которого она родила сына Александра. Они расторгли брак в 2019-м спустя девять лет совместной жизни. В одном из своих интервью Катина признавалась, что Кузманович не платит алименты на содержание общего ребёнка.