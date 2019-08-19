Лена Катина разводится с мужем

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Экс-участница группы «Тату» Лена Катина рассталась с мужем – словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.

Информацию подтвердил пиар-директор артистки Иван Кудрявцев.

— Лена действительно разводится, — приводит его слова «Стархит». — На днях состоится первое судебное заседание.

Лена Катина с мужем
Лена Катина с мужем

Пара договорилась, что их четырехлетний сын Александр останется жить с мамой в Москве. Сам Сашо, вероятно, вернется на родину.

— Решение разойтись ребята приняли не за один день, — рассказали в окружении пары. — Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным… Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось. Ради сына остались друзьями. Сашо будет видеть ребенка тогда, когда захочет. Лена обещает не препятствовать их общению.

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