Лена Катина разводится с мужем

Информацию подтвердил пиар-директор артистки Иван Кудрявцев.
— Лена действительно разводится, — приводит его слова «Стархит». — На днях состоится первое судебное заседание.
Пара договорилась, что их четырехлетний сын Александр останется жить с мамой в Москве. Сам Сашо, вероятно, вернется на родину.
— Решение разойтись ребята приняли не за один день, — рассказали в окружении пары. — Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным… Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось. Ради сына остались друзьями. Сашо будет видеть ребенка тогда, когда захочет. Лена обещает не препятствовать их общению.
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