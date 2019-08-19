Лена Катина разводится с мужем

Это третий сингл, выпущенный артисткой в текущем году.





Чтобы поддержать интерес поклонников к новой песне Лена Катина решила объявить конкурс.





С 13 по 20 сентября нужно написать отзыв на песню «Макдоналдс» в магазине ITUNES. Итоги конкурса артиска объявит в прямом эфире instagram 20 сентября.





«Автору отзыва, который мне понравится больше остальных, я лично запишу видео приветствие и упомяну в сториз в instagram», - написала певица.

