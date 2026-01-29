Тимур Родригез отказался содержать бывшую жену, которую бросил по телефону

По словам адвоката музыканта Сергея Жорина, перед разводом Родригез подписал соглашение о ежемесячной выплате бывшей супруге 500 тысяч рублей на ее содержание. Позже обстоятельства изменились, в связи с чем певец решил расторгнуть соглашение. Судебное заседание состоялось 29 января, суд удовлетворил требования истца.



Тимур Родригез

Адвокат отметил, что Тимур лично присутствовал на заседании, где изложил свою позицию по делу. Суд учел его аргументы и удовлетворил иск.

«Теперь он не должен платить ей 500 тысяч рублей в месяц, как это делал на протяжении длительного времени», - уточнил Жорин.

В мае 2025 года Родригез официально развелся с женой после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону.

В октябре прошлого года сообщалось, что исполнитель подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить сумму выплачиваемых им алиментов. По словам источников из окружения пары, певец переоценил свои финансовые возможности и со временем «понял, что попросту не тянет». Пресненский суд отклонил соответствующий иск, условия соглашения об уплате алиментов, месте проживания детей, порядке общения и воспитания остались в силе.