Свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко: как это будет

Церемония состоится 27 сентября 2025 года на частной усадьбе в Санта-Барбаре. Для гостей уже забронирован отель «El Encanto». Цена одного номера там достигает $3,5 тыс. за ночь.



Selena Gomez

Среди приглашённых ожидаются такие знаменитости, как Тейлор Свифт и Трэвис Келси, Эд Ширан, Стив Мартин, Мэрил Стрип и другие. По слухам, кольца молодожёнам принесёт коллега Селены, Мартин Шорт.

Также сообщается, что на торжестве будет уделено особое внимание традициям и семейным моментам. Пара планирует исполнить классический танец хору.

Ещё Селена подтвердила, что её дедушка проведёт её к алтарю, так как не смог сделать это с матерью артистки.

В меню свадьбы будут традиционные блюда, такие как хала (еврейский хлеб), кукурузная запеканка и рибай-стейк, которые являются любимыми блюдами пары, а также печенье с соусом по рецепту бабушки Селены.