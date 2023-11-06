Тейлор Свифт вышла за ручку с Селеной Гомес

Тейлор посетила Нью-Йорк в субботу вечером вместе с Селеной Гомес, Софи Тернер, Джиджи Хадид, Карой Делевинь и Бриттани Магомес. Они вышли из ресторана на Бонд-стрит, где долго нежились на мини-диванах раскладных и распивали коктейли.



Тейлор Свифт с Селеной Гомес

На выходе из ресторана Тейлор Свифт вышла, обнявшись с Селеной Гомес, и схватившись с Бриттани Магомес за руку.

На этой неделе Селена попала в новости, опубликовав в Instagram сообщение об Израиле и Палестине, а затем удалила его, как будто она была шокирована, что ее подвергнут критике. Джиджи и ее семья недавно также высказали свое мнение: ее отец сравнил Израиль с нацистами в посте в Instagram, а затем удалил его.

Софи находится в процессе сложного развода, поэтому она тоже попала в новости. А еще есть Бриттани. Она стала лучшей подругой Тейлор с тех пор, как начала встречаться с любимым парнем своего мужа, звездой «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси.