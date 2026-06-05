Тейлор Свифт исполнила детскую мечту в «I Knew It, I Knew You»

Соавтором трека стал продюсер Джек Антонофф.
«Я всегда мечтала написать песни для этих персонажей, которых обожала с пятилетнего возраста, когда впервые посмотрела мультфильм «История игрушек», - написала Тейлор в соцсетях в день релиза и опубликовала видео из своего детства: на записи она одета почти так же, как Джесси — героиня, вдохновившая её на создание композиции. - Создавать что-то для Джесси было для меня новой задачей, но в то же время казалось чем-то совершенно естественным».
«История игрушек 5» выйдет в мировой прокат 19 июня.