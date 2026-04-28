Тейлор Свифт запатентует свой голос и изображение

24 апреля компания Тейлор Свифт TAS Rights Management подала три заявки на регистрацию товарных знаков. Две из них — это звуковые товарные знаки, охватывающие фразы «Hey, it's Taylor Swift» и «Hey, it's Taylor».



Третья заявка направлена ​​на регистрацию товарного знака на известное фото Тейлор Свифт на сцене во время ее тура Eras, описывая «фотографию, на которой Тейлор Свифт держит розовую гитару с черным ремешком и одета в разноцветный переливающийся комбинезон с серебряными сапогами. Она стоит на розовой сцене перед разноцветным микрофоном, а на заднем плане видны фиолетовые огни».

Этот шаг был предпринят после того, как в январе этого года Мэттью Макконахи зарегистрировал в качестве товарного знака свою знаменитую фразу «Всё в порядке, всё в порядке, всё в порядке» из фильма «Под кайфом и в замешательстве» 1993 года, а также другие случаи несанкционированного использования его изображения и голоса.

«Мы с моей командой хотим быть уверены, что всякий раз, когда используется мой голос или изображение, это происходит только с моего одобрения и согласия, — заявил Макконахью. - Мы хотим создать четкие границы в отношении прав собственности, где согласие и указание авторства станут нормой в мире искусственного интеллекта».

Изображения Свифт использовалось во многих изображениях, созданных с помощью ИИ, и дипфейках, включая поддельные изображения сексуального характера, созданные ИИ. В 2024 году Дональд Трамп опубликовал на Truth Social множество изображений, созданных ИИ, которые ложно изображали поддержку Свифт на президентских выборах.

«Попытка зарегистрировать голос знаменитости — это новый способ использования товарного знака, который ранее не рассматривался в суде, — заявил юрист по вопросам интеллектуальной собственности Джош Гербен. - Исторически певцы полагались на закон об авторском праве для защиты своей записанной музыки. Но современные технологии искусственного интеллекта позволяют пользователям создавать совершенно новый контент, имитирующий голос исполнителя, без копирования существующей записи, что создает пробел, который могут помочь заполнить товарные знаки. Зарегистрировав определенные фразы, связанные с ее голосом, Свифт потенциально может оспорить не только идентичные воспроизведения, но и имитации, которые являются «вводящими в заблуждение», что является ключевым стандартом в законодательстве о товарных знаках».

Тейлор Свифт владеет более чем 50 товарными знаками, связанными с её именем, названиями альбомов, а также ключевыми текстами песен. После выхода её альбома 1989 в 2014 году она зарегистрировала товарные знаки для фраз «This sick beat» и «We never go out of style», которые встречаются в хитовых песнях Shake It Off и Style.

В 2024 году она зарегистрировала товарный знак Female Rage: The Musical, обозначающий фрагмент тура Eras, в котором она исполняла песни из своего альбома The Tortured Poets Department.