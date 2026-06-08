Андрей Макаревич рассказал о повреждении своего дома при обстреле

Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля, где в одном из кибуцев - деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы - и проживают 72-летний лидер «Машины времени» и его 42-летняя супруга Эйнат Кляйн. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.



Разрушения в доме Андрея Макаревича

Разбито стекло в детской комнате, а сад засыпан кусками металла.

«К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... Нас по счастью не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие? P.S. С утра уже была еще одна тревога. Похоже, поехало», - написал Макаревич.

Музыкант сопроводил свой пост несколькими фотографиями с последствиями ракетного обстрела и битым стеклом.

Супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что иранский обстрел застал их семью во время возвращения от друзей домой.

«Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой. В общем, во всём следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!», - написала Кляйн в социальных сетях.