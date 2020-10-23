Вышел «Нечётный воин 4. Часть 1» с Макаревичем, Желанной и Манижей

В новый релиз вошли 12 песен, которые были написаны за последние полтора года поэтом, композитором и идеологом проекта Михаилом Карасёвым. На Яндекс-музыка вышла delux-версия альбома с комментариями создателей и участников проекта.

«Причина появления этого альбома говорит о том, что музыка является сущностью в мире. Если с обозначением музыкальной концепции мы кое-как договорились, то о смысловом значении и текстах я хотел бы сказать, что это некая культура сомнений при отсутствии внешних причин и поисках самого себя в мире событий. Короче, наш альбом музыкальный и тематический, он о жизни, которая не имеет срока давности», - рассказал о релизе сам автор.

В записи «Нечётного воина 4. Часть 1» приняли участие: Manizha, Инна Желанная и Игорь Журавлёв («Альянс»), Ренарс Кауперс (Brainstorm), Сабрина, Валерий Дайнеко («Песняры»), Андрей Макаревич («Машина времени»), Владимир Шахрин («ЧАЙФ»), Андрей Мисин, Настя Полева («Настя»), Егор Белкин и Володя Котляров («Порнофильмы»). На канале Би-2 в YouTube уже можно увидеть lyric video к четырем трекам.

Как и в предыдущих релизах, большое внимание было уделено визуальному оформлению нового альбома. Дизайн обложки «Нечётного воина 4. Часть 1» отсылает к следующему десятилетию XX века: 80-м годам и блокбастерам той эпохи – «Бегущий по лезвию» и «Назад в будущее». Интересным фактом стало то, что вторая по нумерации часть альбома была готова раньше первой части: «Нечётный воин 4. Часть 2» вышел в 2019 году. Пластинка получила название «Retro Edition» за своё ностальгическое звучание, отсылающее к западной музыке 70-х, а визуальным оформлением «НВ 4. Часть 2» стал оммаж на узнаваемую афишу к культовому фильму 1972-го года Андрея Тарковского «Солярис».

Шура Би-2 рассказал о различиях двух частей «НВ 4»:

«Если сравнивать со второй частью, то, конечно, альбом «Нечётный воин 4. Часть 1» получился более электронным. «Retro Edition» была больше ориентирована на 70-е годы, а этот релиз – в духе эпохи 80-х годов. Ну и, разумеется, разные артисты. Кроме пары треков, в записи «Части 1» приняли участие совсем другие исполнители».

Традиционно, в создании пластинки «Нечётный воин 4. Часть 1» принимали участие профессионалы из разных стран мира. Релиз был записан в Израиле в студии звукозаписи Михаила Карасёва Sunny side studio. Сведением альбома занимался обладатель Grammy Эдриан Бушби; мастеринг выполнен в Лос-Анджелесе инженером Brian “Big Bass” Gardner. Вокал записывался в московской студии «FlySound/Би-2».



«Нечётный воин 4. Часть 1»

«Нечётный воин» – музыкальный эксперимент, история которого началась в 2005 году. Именно тогда, ко дню рождения Михаила Карасёва, дяди Шуры Би-2 и автора многих хитов группы, вышел первый альбом проекта, в котором Лёва и Шура выступили в качестве саунд-продюсеров. В этом октябре «Нечётный воин» отмечает 15-летие. За это время были написаны и изданы сотни песен, которые вошли в 7 студийных альбомов, и десятки клипов.

Сегодня был открыт мультимедийный сайт voin.bdva.ru, где можно познакомиться с 15-летней историей «Нечётного воина». В разделах сайта можно послушать все альбомы side-проекта, посмотреть видео, почитать воспоминания участников и узнать неопубликованные ранее факты о «Нечётном воине».