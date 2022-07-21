«ДДТ» и «Би-2» отменили на фестивале «Чернозем»

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Группы «ДДТ» и «Би-2» не выступят в Воронеже на известном рок-фестивале «Чернозем».

Такую информацию предоставили организаторы мероприятия.

Сообщается, что выступление было запланировано на 20 и 21 августа. На данный момент причина отмены концерта не раскрывается.

Юрий Шевчук
Юрий Шевчук

Организаторы также сообщили, что другие артисты выступят на фестивале. Речь идет про Вячеслава Бутусова, «Сплин», «Ундервуд», Нуки, «Эпидемию», «Симфоническое кино» и «Арию». Тем не менее, в составе участников осталась группа «Наив», которая планирует выступить с симфоническим оркестром.

По информации некоторых СМИ, санкции на «ДДТ» и «Би-2» наложены из-за политических высказываний представителей коллектива, которые осуждают действия России на Украине.

Кроме того, в этом году отменен традиционный палаточный городок на фестивале.

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