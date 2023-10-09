Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда

Об этом сообщается на официальном сайте группы.
«Группа «ДДТ» вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года. В связи с этим ранее запланированные концерты группы «ДДТ» переносятся на новые даты», – говорится в сообщении.
Уточняется, что концерт в Тель-Авиве пройдет 6 января 2024 года, Белграде – 10 января 2024 года, Лимассоле – 11 мая 2024 года, в Дубае – 3 января 2024 года.
«Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители, не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах. Юрий чувствует себя хорошо. Всем добра и мира! До встречи на концертах», – отмечается в сообщении.
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