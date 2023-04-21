Юрий Шевчук устроил «Похороны войны»

«Когда в твой дом пришла беда, - не плачь, не бойся, не проси», - поет Юрий Шевчук. Он предлагает поддержать друзей и подарить им надежду, а потом устроить всем вместе похороны войны. «Спой песню светлую, чувак!», - призывает Шевчук.

В клипе Тимофея Жалнина выжившие люди устраивают шествие, передавая друг другу горящие факелы, следуя сквозь городские развалины. Затем они оказываются на горных вершинах, зажигая там костры. Финальная сцена отсылает к трилогии «Властелин колец», где на горных вершинах один за другим вспыхивают костры. На последних кадрах клипа над заснеженными горами восходит яркое солнце.



Юрий Шевчук