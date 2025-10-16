Шесть альбомов ДДТ впервые выйдут на виниле

В рамках нового проекта (https://planeta.ru/campaigns/ddt2026) группа ДДТ выпустит на виниле альбомы «Пластун» (1991 год), «Рождённый в СССР» (1997 год), «Единочество. Часть 1» (2002 год) и «Единочество. Часть 2. Живой» (2003 год). Также впервые на двойном виниле будет издан акустический альбом Юрия Шевчука «Два концерта. Акустика». Кроме того, в рамках крауд-проекта запланировано коллекционное переиздание альбома ДДТ «Метель августа» на цветном виниле.



Новые винилы от ДДТ

Для каждого альбома будет подготовлен новый мастеринг и обновленное оформление. Каждый экземпляр будет иметь суперобложку с индивидуальным номером и внутренние конверты с текстами песен в авторской редакции.

«В этом переиздании мы представляем альбомы с интересной историей. Например, по качеству, художественным смыслам, слову и неожиданной от ДДТ музыки я особо выделяю альбом «Единочество». Это было очень интересное время для музыкантов, мы много экспериментировали, искали новые биты, рифмы, интонации. Так серьёзно, что в результате многочисленных и принципиальных споров в работе над этим диском группа ДДТ чуть не развалилась», – поделился лидер ДДТ Юрий Шевчук.

Другие альбомы, включенные в крауд-проект, также имеют свою историю. В частности, альбом «Пластун», работу над которым музыканты закончили в 1991 году, вышел только через пять лет.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Мы в нем хотели нового звука, ударных, гитар, но, к сожалению, не нашлось звукорежиссёра, который бы помог нам создать ожидаемый саунд, и всё же программу, основанную на этих песнях, играли дольше всего», – рассказал фронтмен ДДТ.

Производство винила завершится, предположительно, в марте 2026 года. Все пластинки будут изданы лимитированным тиражом в 1 000 экземпляров, каждая из них будет иметь индивидуальный номер.

Участники проекта смогут получить цифровые копии всех альбомов проекта, виниловые пластинки, в том числе и с автографами Юрия Шевчука, а также CD-диски и коллекционные боксы.

Это уже шестой краудфандинговый проект группы на платформе Planeta.ru. Благодаря этим проектам удалось выпустить на цифровых и физических носителях такие альбомы и синглы, как «Творчество в пустоте», «Волки в тире», «Сборник песен» и «Сборник песен №2», «ДДТ. Ремиксы», «Актриса весна», «Чёрный пёс Петербург», «Это все», «Мир номер ноль» и многие другие, в том числе и с автографами музыкантов.