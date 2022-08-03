«ДДТ» выпустил фильм-клип «Не с вами»

По сюжету, родители курсанта и отец студентки обсуждают проблемы, связанные с молодым поколением. На вопрос представителя старшего поколения, интересующегося, как живет современная молодежь, 17-летний юноша отвечает: «Мы живем по любви. А вы?».

Позицию молодежи представляют следующие кадры — прогулки с бутылкой по центру Петербурга, участие в протестах, побеги от силовиков, ночные вечеринки, поцелуи. Один из героев в конце пишет письмо другу из армии (мобильной связи нет «сам знаешь почему»): «Осталось дотерпеть и вернуться домой».









Юрий Шевчук

Режиссером-постановщиком короткометражки стала Ксения Шутка. В ролях — Павел Литов, Томер Гольдштейн, Ангелина Мага, Олег Алмазов и Николай Горшков.

Песня входит в 21-й студийный альбом «ДДТ», выпущенный в 2021 году.