«ДДТ» собрали более 40 млн на выпуск винила

Юрий Шевчук отметил, что такая поддержка – большая ответственность для группы.

«Конечно, мы очень благодарны, и это большая ответственность. Сейчас мы на студии, пишем новые песни – дай Бог, люди не разочаруются. У нас в стране гастролей нет, но люди помогают, это здорово. И мы кому-то помогаем, и так, обнявшись, вместе идем в светлое будущее», — сказал Шевчук, пожелав всем добра и удачи.



Юрий Шевчук

В рамках своего «винилового» проекта группа «ДДТ», в частности, выпустит лимитированными тиражами альбомы «Актриса Весна» (1500 экз.), «Чёрный пёс Петербург» (1000 экз.), «Это всё» (1000 экз.), «Любовь» (1000 экз.) и «Мир номер ноль» (1000 экз.) Также впервые на виниле будет выпущен сольный «французский» альбом Шевчука и Константина Казански «L’echoppe» (1000 экз.) Музыканты не уточняют, где именно будут выпускаться пластинки, при этом в новостях проекта упоминается «завод в США».

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Директор российского завода виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов рассказал НСН о себестоимости этого проекта. Так, при выпуске в России музыканты могли бы переиздать не шесть, как сейчас, а 50 пластинок заявленными тиражами.

«Цена минимального тиража из 100 штук сегодня составляет в России около 200 тыс. рублей, а 1000 пластинок обойдутся в 800 тыс. рублей. На сумму в 41,5 млн рублей у нас можно было бы переиздать 50 таких тиражей по 1000 штук, а не шесть. В Европе или США цены ниже, но стоимость доставки в Россию практически удвоит стоимость тиража — в совокупности себестоимость “виниловой” части проекта выйдет заметно дороже, чем у нас… Другое дело, что не все собранные от фанатов деньги пошли именно на печать винила, видимо, часть средств была потрачена на ремастеринг старых изданий группы», — пояснил Белоногов.

По его словам, последний раз «Ультра Продакшн» выпускала альбомы «ДДТ» в 2021 и 2022 годах.