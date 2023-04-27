Группа «Нате!» выпустила первую песню с вокалом Юрия Шевчука

Святослав Задерий, яркий представитель Ленинградского рок-клуба, основатель групп “АлисА” и “Нате!”, экспериментатор, режиссёр от музыки, антифашист и пацифист, написал в свое время немало ярких и даже пророческих песен. Он умер в 2011 году, однако его коллеги, и в первую очередь Алексей Сафронов взялись перезаписать его лучшие песни с лучшими рок-музыкантами страны.

«В мире сейчас высок запрос на свободу, а в российской музыке она ассоциируется в первую очередь с андеграундным роком. Из-за войны и репрессий внутри страны артисты, не разделяющие линию партии, вынуждены молчать или уезжать. “Музыка для взрослых” - это высказывание от лица тех, кто видел как начиналась современная Россия и уже тогда пытался предостеречь. Сегодня слова и музыка Святослава Задерия, написанные в восьмидесятых, звучат поразительно актуально. Это показатель того, что мы не проработали многие важные темы, не прожили травмы и все еще ходим по кругу. Мир застрял в попытке справиться с плодами неправильных решений в то время, как необходимо разбираться с их причинами. Нам нужно научиться принимать ответственность. Пора повзрослеть», - говорится в описании релиза.

Первый песня “Конгресс страха” (изначально записанная в 1988 году) с вокалом Юрия Шевчука размещена на gruppanate.com в свободном доступе, остальные вскоре песни появятся там же.



Юрий Шевчук на записи песни «Конгресс страха»

«Юрий Юлианович позвонил и сказал, что пишемся завтра, - рассказывает Алексей Сафронов. - Я позвал фотографа Степана, и мы втроём с Серафимом пришли к назначенному времени. Студия ДДТ очень уютная, напоминающая старую шхуну, с атрибутикой и вросшими в стены дарениями интересных людей. Очень комфортно работать, всё располагает к творчеству! С Юрой последний раз общался в 95 году на Пушкинской 10, он изменился. В те годы, мы все были резкие, делили всё на рок и не рок. Прошло время и расставило всё по местам: есть хорошая музыка, а есть, так себе, о которой и говорить не стоит. Вспоминали Славу Задерий и раннюю Алису, попили кофе, покурили и пошли писать. Песня "Конгресс страха" первая на альбоме НАТЕ "Музыка для взрослых", она похожа на боевые действия. Юра настоящий боец, были места с высокими нотами, он все высоты взял! Мне и сандпродюсеру Серафиму всё зашло. После записи ещё попили кофейку и поговорили. Потом пришла группа ДДТ на репетицию, мы со всеми поздоровались и попрощались. Репа - это святое!) Юрий Юлианович, большое тебе человеческое спасибо!»

В записи альбома приняли участие

Вокалисты:

Юрий Шевчук (ДДТ)

Антон Адасинский (АВИА, театр Derevo)

Ник Рок-н-Ролл

Александр Чернецкий (Разные Люди)

Владимир Шахрин (Чайф)

Сергей Чиграков (Чиж)

Святослав Задерий (АлисА, Нате)

Барабанщики:

Михаил Нефедов (АлисА, Нате)

Сергей Наветный (Нате, Сплин)

Игорь Черидник (Странные Игры, АВИА, Аукцыон, Нате)

Игорь Джавад-Заде (Nautilus Pompilius, Инна Желанная, Земфира)

Арсен Израилов (Нате)

Илья Ивахнов (Нате, Август)

Бас-гитаристы:

Михаил Дубов (Meantraitors, Нате)

Наиль Кадыров (Зоопарк, Почта СССР)

Василий Соколов (Мифы, Нате, Ливень)

Дмитрий Бациев (Нате)

Виктор Сологуб (Странные Игры)

Александр Титов (Кино, Аквариум)

Гитаристы:

Андрей Нуждин (Странные Игры, Игры)

Александр Храбунов (Зоопарк)

Алексей Сафронов (Нате)

Павел Васильев (АлисА, Нате)

Клавишники:

Андрей Селюнин (Нате, Кошкин Дом)

Павел Кондратенко (АлисА, Нате)

Звукорежиссеры:

Сергей Логинов

Сергей Наветный