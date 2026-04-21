«ДДТ» зажег «Костёр»

«Юрий Юлианович и ДДТ вновь удивляют звуком, отличным от привычного. Образ предтеч или же пророков, живущих рок-н-роллом - в этом всём мэтр рок-сцены. Эта песня – своеобразные музыкальные объятия для каждого слушателя группы».

«Я больше не могу играться в рок-н-ролл, / Им можно только жить. / Всё, что потерял я, у тебя нашел - Постараюсь быть!», - поет Юрий Шевчук.

«Костёр» стал новой главой сотрудничества ДДТ и Дмитрия Емельянова, который выступил саунд-продюсером песни. Эта песня дополнила новыми гранями совместный музыкальный путь артистов после альбома «Волки в тире». Тут глубина, мягкость, объём и полёт. А часть музыки и вовсе была записана прямо во время гастролей в переездах между городами.



Видео было снято режиссёром Алексеем Тереховым в в Лос-Анджелесе в 2025 году во время гастролей коллектива в по Северной Америке.

По сюжету, Юрий Шевчук и бэк-вокалистка Алёна Романова блуждают с фонарями по постапокалиптическому миру и сидят с гитарой у костра. В ролик вошли также съемки выступлений всех музыкантов, играющих под солнцем, проливным дождём и снегом.