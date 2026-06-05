Сергей Лазарев и Полина Гагарина ищут мира и «Хэппи Энд»

Песню написал Александр Малиновский. Режиссер клипа - Константин Черепков

«Слова / Разбили наши сердца / А мы с тобою два дурака / Увы, не получился хэппи энд», - абсолютно сливающимися по тембру голосами поют Сергей Лазарев и Полина Гагарина.



Сергей Лазарев и Полина Гагарина

«Хэппи Энд» — это мечтательный синти-поп с щемящими, ностальгическими нотками евро-дэнса. Под пронзительные мелодии «мерцающих» синтезаторов, атмосферные, мрачные басы и легко цепляющий бит артисты погружают слушателей в историю двух разбитых сердец. Герои трека слишком поздно поняли, что время не лечит, а настоящие чувства невозможно оставить в прошлом — воспоминания о них будут преследовать вас всю жизнь.

Клип показывает отношения двух успешных взрослых людей, у которых есть семейные проблемы в отношениях, они ходят к психотерапевту, а дома то и дело бьются бокалы и летят по воздуху тарелки. Однако финал намекает на то, что все может сложиться удачно...

Трек стал их первой официальной совместной работой.

Идея о записи дуэта возникла у артистов еще в 2020 году: тогда они опубликовали совместные снимки из студии, однако релиз в итоге не состоялся. По словам Полины Гагариной, в качестве дуэта был запланирован трек «Небо в глазах», который в итоге певица выпустила сольно. Спустя несколько лет певцы вернулись к этому замыслу, но уже с другим материалом.

По словам Гагариной, интерес к коллаборации сохранялся все эти годы не только у самих исполнителей.

«Мне кажется, наши поклонники ждали этот дуэт не меньше нас самих», — отметила Полина.

Сергей Лазарев также объяснил, почему работа над совместной записью растянулась на столь долгий срок.

«Мы действительно давно хотели записать что-то вместе, но важно было дождаться именно «той самой» песни», - пояснил Сергей Лазарев.