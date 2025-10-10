Сергей Лазарев стал «Шоумен»

Трек «Шоумен» исполнен в жанре «дэнс-поп» с цепляющими дарк-басами. Певец назвал эту песню одной из самых личных в своем репертуаре.

«Эта песня о тех, кто отдает себя без остатка каждый день другим людям. В песне много образов и аллегорий. Это больше, чем песня. Это личная история… Посвящается всем, кто каждый день дарит себя без остатка другим … Спасибо автору песни Олегу Влади за то, что так тонко меня чувствуешь…», — поделился Сергей Лазарев.

«Шоумен» — история о том, что происходит за кулисами артистической жизни. Как за яркими огнями и громкими аплодисментами скрываются страхи и боль артиста. Но несмотря на это, его выступления продолжают зажигать сердца зрителей, которые пристально следят за каждым шагом. Запоминающийся рефрен «И снова начнется шоу!» как будто отсылает к знаменитой песне рок-группы Queen «The Show Must Go On».

Нынешний год стал плодотворным для певца. Он не только получил заветную тарелочку от МУЗ-ТВ, но и выпустил четыре полноформатных релиза. В марте вышла пластинка «Счастливые тоже плачут», в июле — ее продолжение, альбом «Мы и Есть Любовь». В сентябре публике была представлена живая версия лонгплея «Счастливые тоже плачут», а 3 октября вышел концертный альбом «Я не Боюсь».